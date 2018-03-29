Скандал з витоками у Facebook: ЗМІ з`ясували, що материнська компанія Cambridge Analytica працювала в Україні

Cambridge Analytica опинилась у епіцентрі скандалу через несанкціоноване використання особистих даних користувачів Facebook.

Материнська компанія скандально відомої фірми Cambridge Analytica – британська SCL Elections, провела понад 100 виборчих кампаній у більш ніж 30 країнах світу. Зокрема – в Україні.

Про це повідомляється у матеріалі видання Quartz. Зазначається, що Cambridge Analytica – колись маловідома компанія з надання послуг у галузі політичного консалтингу, опинилась у епіцентрі скандалу, який зачіпає США, Велику Британію та соцмережу Facebook.

Читайте такожFacebook дозволить користувачам видаляти зібрану про них інформацію

Раніше було викрито збір CA особистих даних 50 млн користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах у США. Користувачі своєї згоди на збір даних не давали, однак інформація використовувалась задля формування таргетованої політичної реклами. Розглядається також роль компанії у проведенні референдуму щодо Brexit у Британії.

Зазначається, що материнська компанія Cambridge Analytica - SCL Elections, має набагато довший слід. Відповідно до даних з документів компанії, до яких отримали доступ журналісти, SCL працювала у 32 країнах. Зокрема – в Європі, Північній та Південній Америці, Азії, Африці та у регіоні Карибського басейну.

У переліку країн, який навели журналісти, фігурує і Україна. Що саме робила SCL Elections в Україні – не уточнюється.

Тим часом, у веб-архівах збереглись матеріали, за якими SCL Elections працювала в Україні у 2004 році. До компанії начебто звертались представники «помаранчевої коаліції».

Нагадаємо, Гендиректора британської компанії Cambridge Analytica відсторонили від роботи через звинувачення у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook.

У компанії оголосили про проведення самостійного незалежного розслідування і пообіцяли публічно поділитися його результатами після закінчення.