У Конгресі США опублікують рекламу з Facebook з «російської справи»

За даними видання, оголошення будуть представлені протягом тижня.

Комітет з розвідки палати представників Конгресу США опублікує рекламні оголошення з соціальної мережі Facebook, пов'язані з втручанням Росії президентські вибори США.

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Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними видання, оголошення будуть представлені протягом тижня. Однак, термін публікації може зрушитися, так як демократи не можуть досягти угоди з адміністрацією Facebook.

Сторони сперечаються про необхідність приховування інформації про користувачів, які прокоментували ці рекламні оголошення.

Як повідомляв УНІАН, скандал навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів користувачів без їх згоди. Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії.

Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Марк Цукерберг вибачився за скандал з розголошенням даних користувачів Facebook, а також дав пояснення в Конгресі США.