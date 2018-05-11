Маск показав тунель під Лос-Анджелесом
Власник SpaceX та Tesla Ілон Маск показав майже добудований тунель під Лос-Анджелесом.
Зараз автори проекту очікують позитивного рішення від місцевої влади, після цього тунель відкриють для користування, пише ТСН.ua.
Автори проекту очікують фінального схвалення з боку державних органів, після чого протягом декількох місяців мають намір відкрити тунель для користування.
Червоний сегмент тунелю запустять найпершим, а у синьому розташовані потенційні маршрути для розширення системи.
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У березні Маск змінив концепцію проекту і надав перевагу не тільки автомобілістам, але й пішоходам, велосипедистам і громадському транспорту.
Компанія Ілона Маска The Boring Company також має намір побудувати швидкісний маршрут в Чикаго, а також тунель між Лос-Анджелесом і Сан-Франциско.
First Boring Company tunnel under LA almost done! Pending final regulatory approvals, we will be offering free rides to the public in a few months. Super huge thanks to everyone that helped with this project. Strong support from public, elected officials & regulators is critical to success. As mentioned in prior posts, once fully operational (demo system rides will be free), the system will always give priority to pods for pedestrians & cyclists for less than the cost of a bus ticket.
Нагадаємо, 28 червня 2017 року Ілон Маск оголосив про початок будівництва тунелю, в якому пройде високошвидкісна автомобільна траса.
10 березня винахідник і засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск показав проект електробуса для тунелів під містами. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Twitter.