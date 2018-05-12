Google навчив робота говорити "по-людськи"

Програма Google навчилася звучати "по-людськи", вислухавши безліч розмов між людьми, для того, щоб зрозуміти як саме їх наслідувати.

Компанія Google обіцяє вжити заходів, щоб громадяни, яким буде дзвонити з комерційними або діловими цілями бот, не сплутали його з живою людиною.

Нова розробка - бот Duplex - синтезує людську мову так якісно, що на слух ніяких машинних інтонацій вловити неможливо.

Всі, кому подзвонить бот, будуть попереджені, що з ними розмовляє комп'ютер, заявили представники компанії виданню Verge, передає Бі-Бі-Сі.

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Здібності бота Duplex імітувати голос людини були продемонстровані цього тижня на організованій конференції розробників Google. Бот подзвонив в перукарню, щоб зарезервувати час стрижки.

Голос, що генерується комп'ютером, застосовував розмовні вирази, робив паузи і навіть перефразував самого себе, тобто звучав як справжня людина.

Відео: Jeffrey Grubb

Голос контролювала програма DeepMind WaveNet компанії Google. Програма навчилася звучати по-людськи, вислухавши безліч розмов між людьми, для того, щоб зрозуміти як саме їх наслідувати.

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У заяві Google йдеться, що компанія оцінила всі аргументи, висунуті при обговоренні нової розробки, і розуміє важливість чесного та прозорого використання нових технологій.

"У цю програму буде вбудована функція повної гласності з тим, щоб цю систему можна було ідентифікувати", - йдеться в документі.

Google заявляє, що програма спрямована на те, щоб підтримувати "природню" розмову в реальному світі через смартфон користувача.

У заяві Google сказано, що компанія цінує отримані коментарі та критику і що всі зауваження будуть враховані до запуску остаточної версії цієї програми.

Демонстрацію голосових здібностей Duplex прокоментувала професор університету Північної Кароліни Зейнеп Тюфекчі, яка вивчає взаємний вплив нових технологій і суспільства. Вона назвала програму лякаючою і охарактеризувала її як "очевидне зло".

Дещо пізніше вона написала в Twitter, що це прямий, свідомий обман користувачів.

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародна група дослідників протестувала алгоритм, який навчає комп'ютери пошуку взаємовигідних рішень. При перевірці ефективності методики за участю людей з'ясувалося, що два комп'ютери здатні домовлятися між собою ефективніше, ніж дві людини.