Ілон Маск показав дизайн пілотованого Dragon 2

Корабель має практично моноблочну конструкцію, в вантажопасажирському режимі дозволяє, разом з корисним навантаженням в 2,5 тонни, відправляти до МКС до чотирьох осіб.

Глава і засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск у своєму "Твіттері" показав фінальний дизайн пілотованого корабля Crew Dragon (Dragon 2), призначеного для відправки астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС).

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Апарат Dragon 2 є глибоко модернізованою версією вантажівки Dragon, успішно літаючої до МКС. Корабель має практично моноблочну конструкцію, в вантажопасажирському режимі дозволяє, разом з корисним навантаженням в 2,5 тонни, відправляти до МКС до чотирьох осіб. У пасажирському режимі корабель бере на борт до семи осіб.

Угода NASA і «Роскосмосу» з доставки астронавтів наросійських «Союзах» закінчується восени 2019 року. Для відправки людей на МКС SpaceX і Boeing створюють пілотовані кораблі Dragon 2 і Starliner відповідно. Їхні безпілотні випробування заплановані на серпень цього року. На листопад цього року заплановано пілотований політ Starliner, на грудень - Dragon 2.