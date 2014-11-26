Sony створить розумний годинник з електронного паперу

Японська корпорація Sony планує випустити в 2015 році розумний годинник, виготовлений з електронного паперу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, передає Lenta.ru.

Лицьова сторона і ремінець годинника будуть виконані з інноваційного матеріалу, який Sony запатентувала спеціально для виготовлення цього пристрою. Він дозволить всій поверхні гаджета функціонувати в якості дисплею, розповіли джерела агентства. На цей раз компанія сфокусувалася на дизайні годинника, а не на великій кількості функціоналу.

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Гендиректор Sony Казуо Хіраї цьогоріч створив під своїм керівництвом підрозділ, який відповідає за інноваційні продукти. Як очікується, розумний годинник стане одним з результатів роботи нового департаменту. У підрозділі також реалізується програма Seed Acceleration, яка дозволяє співробітникам компанії, які мають інноваційні розробки, залучати інвесторів для своїх проектів.

На ринку зараз представлена одна модель розумного годинника від Sony SmartWatch 3 SWR50, яка надійшла в продаж в Росії в листопаді. SmartWatch 3 SWR50 - перший гаджет від Sony під управлінням операційної системи Google Android Wear, створеної для переносних пристроїв.