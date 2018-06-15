Американські астронавти вийшли у відкритий космос, щоб встановити камери

Нові прилади, які зніматимуть зображення високої чіткості, знадобляться астронавтам найближчим часом.

Американські астронавти вийшли у відкритий космос, щоб встановити кілька камер.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Нові прилади, які зніматимуть зображення високої чіткості, знадобляться астронавтам найближчим часом. Найкращі зображення потрібні будуть, коли до МКС буде стикуватися капсула з новим екіпажем.

Зараз астронавтів на МКС доставляють російські капсули, а за кожного космонавта NASA змушена платити до 82 мільйонів доларів. Альтернативою для американських астронавтів могли б стати рейси компаній Boeing і SpaceX, втім, вони почнуть випробування лише в кінці року.

Як повідомляв УНІАН, на Марсі вже тиждень вирує пилова буря, марсоходу Opportunity загрожує втрата контакту з Землею.