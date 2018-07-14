В роботі Instagram стався збій
02:23, 14 липня 2018Наука та IT
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Більше половини скарг стосуються неможливості обновити стрічку, чверть — з неможливістю зайти в мережу під своїм аккаунтом.
Ілюстрація / REUTERS
В роботі соціальній мережі Instagram стався масовий збій, про який повідомили користувачі в США, а також в ряді європейських країн.
Про це повідомив сайт Downdetector, який займається відстеженням збоїв і відключень популярних інтернет-ресурсів.
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«Ми в курсі того, що багато користувачів відчувають труднощі з доступом до їхніх акаунтів в Instagram. Ми знаємо, що це засмучує і ми працюємо над тим, щоб швидко виправити проблему!», — йдеться в повідомленні, опублікованому в твіттері Instagram.
Користувачі повідомили про проблеми в роботі соціальної мережі о 21.00. Зазначається, що більше половини скарг стосуються неможливості відновити стрічку, чверть — з неможливістю зайти в мережу під своїм аккаунтом.
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