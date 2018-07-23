Sony анонсувала нове покоління фотосенсорів для смартфонів

З точки зору продуктивності, датчик зображення IMX586 від Sony не відрізняється від зображень високопродуктивних дзеркальних камер.

Один з найбільших виробників фотомодулів для смартфонів компанія Sony, представила новий 48-мегапіксельний CMOS-сенсор під назвою IMX586.

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Компанія стверджує, що новинка з рекордною для своїх розмірів роздільною здатністю зможе скласти конкуренцію модулям дзеркальних камер, передає "Новое время" з посиланням на PhoneArena.

За даними Sony, IMX586 отримав найменші в світі пікселі - всього 0,8 мікрометра. Це дозволить отримати знімки роздільною здатністю 8000x6000 (48 мегапікселів) в стандартному модулі 1/2 діагоналлю 8 мм.

З точки зору продуктивності, датчик зображення IMX586 від Sony не відрізняється від зображень високопродуктивних дзеркальних камер. Sony включила технологію контролю експозиції і функцію обробки сигналів безпосередньо в датчик зображення, що дозволяє отримувати в режимі реального часу кращий динамічний діапазон.

Крім того, IMX586 використовує матрицю кольорів Quad Bayer, в якій сусідні пікселі в матриці 2х2 мають однакові кольори, що значно підвищує якість зображення, зокрема, в умовах недостатнього освітлення. Така технологія додатково збільшує чутливість до рівня, еквівалентного рівню 12 мегапікселів, що призводить до яскравих зображень з низьким рівнем шуму.

Новий датчик зображення CMOS надійде в продаж у вересні, але поки неясно, коли ми побачимо перші смартфони, які оснащені датчиком IMX586 від Sony.