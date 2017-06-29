Sony відкриє завод з виробництва вінілових платівок

Компанія Sony з березня 2018 року планує відновити власне виробництво вінілових платівок. Завод по виробництву вінілу відкриється в префектурі Сідзуока, повідомляє Meduza.

Sony і раніше випускала платівки, але замовляла тиражі у сторонніх виробників. В Японії зараз працює лише один завод по виробництву вінілу, і його потужностей недостатньо, щоб забезпечити попит на пластинки.

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Очікується, що Sony буде випускати платівки не тільки груп, права на які належать цьому лейблу, але й виконувати замовлення сторонніх лейблів. У компанії відзначають, що попит на вініл в останні роки зростає, причому зростання відбувається в основному за рахунок молодого покоління.

Sony закрила виробництво вінілових платівок у 1989 році. У компанії очікували, що цей формат повністю замінять компакт-диски.

В останні роки попит на вінілові платівки значно зростає. У 2016 році в США було продано понад 13 мільйонів платівок, що на 10 відсотків більше, ніж роком раніше. У лідерах продажів серед платівок в основному виявляються нові і класичні альбоми рок-груп.