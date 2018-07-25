"Мегашвидкість виявилася брехнею": покупці масово повертають дорогі MacBook Pro 2018

Судячи із усього, в Apple розробляли дизайн MacBook Pro 2018 без огляду на таку потужність та температурні режими, які при цьому будуть.

Фанати Apple масово повертають свої дорогущі нові MacBook Pro, у яких стоїть процесор Intel’s Core i9 – через те що їх заявлена “мегашвидкість” виявилася фактично брехнею маркетологів Apple.

Про це повідомляє Designtalk.club. Виявилося, що щасливі власники новеньких MacBook Pro 2018 року випуску мають серйозні проблеми із досягненням заявленої швидкості у 2.9 GHz – насамперед через те, що система охолодження банально не справляється із тією кількістю тепла, яку видає Core i9.

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Фактично, єдиний спосіб досягнути заявленої швидкості – це покласти ваш 2018 MacBook Pro у холодильник. Принаймні це зробив один із користувачів Dave Lee і показав на своєму YouTube каналі the Dave2D.

Виявилося, що до того як потрапити у холод, 2018 MacBook Pro працював гірше, аніж 2017 MacBook Pro із процесором Core i7.

Як тільки температура на 2018 MacBook Pro піднімається, Core i9 автоматично скидає швидкість. І тільки після потрапляння у холодильник ситуація покращується.

На Reddit вже з’явилося чимало відгуків від користувачів, які або повертають куплені, або відмовляються від уже замовлених ноутів.

При цьому Lee пішов далі, і порівняв Core i9 8950HK у 2018 MacBook Pro із менш потужним Core i7 8750H у ноуті Gigabyte Aero 15X. Що ж вийшло у результаті – видно на малюнку знизу.

Як зазначає видання, судячи із усього, дизайнери Apple явно дали маху і розробляли дизайн MacBook Pro 2018 без огляду на таку потужність та температурні режими, які при цьому будуть.

Раніше повідомлялося, що Apple вирішила проблему з новим MacBook Pro, який доводилося охолоджувати в морозильнику.