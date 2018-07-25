Apple вирішила проблему з новим MacBook Pro, який доводилося охолоджувати в морозильнику

Покупці виявили, що новий MacBook працює повільніше, ніж його попередники. Одним із варіантів вирішення проблеми було помістити ноутбук у морозильну камеру.

Компанія Apple принесла вибачення покупцям нового MacBook Pro за те, що ноутбук нагрівається і працює повільніше, ніж попередні моделі.

Як передає Meduza, в компанії заявили, що проблема була пов'язана з тим, що у програмному забезпеченні був відсутній якийсь "цифровий ключ" - через це комп'ютер при високих температурах занадто сильно занижував тактову частоту процесора.

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Apple повідомила, що проблема вирішена з виходом оновлення операційної системи macOS - High Sierra 10.13.6.

Apple продає нові моделі професійних ноутбуків MacBook Pro з середини липня. Користувачі виявили, що продуктивність нового MacBook Pro з процесором Intel i9 падала під високим навантаженням - до такої міри, що він починав працювати повільніше попередньої моделі. Одним із варіантів вирішення проблеми було помістити ноутбук у морозильну камеру.

Як повідомляв УНІАН, раніше Apple найняла інженера з Google для удосконалення Siri.