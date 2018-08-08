Шляху назад немає: в Android Pie зникла важлива функція

У новій версії Android 9 Pie зникла можливість "відкату" до старої версії системи.

Спільнота користувачів Android дуже схвильована випуском нової ОС Android 9 Pie, в якій є ряд нових функцій і поліпшень.

Проте, за словами розробників, в новій версії Android пропала можливість "відкату" до старої версії системи, повідомляє Gizchina.

Читайте такожНазвано "дату смерті" операційної системи Android

У попередній версії - Android Oreo - "захист від відкату" був рекомендованою функцією для користувачів. В 9 версії системи ця можливість заблокована розробниками.

Це зроблено для того, щоб підвищити безпеку системи.

Зазначимо, що користувачі бувають незадоволені оновленнями Android: в одних можуть виникати проблеми з оптимізацією нової прошивки виробниками смартфонів, для інших новий дизайн і інтерфейс можуть бути незручними. Саме тому після оновлення користувачі іноді повертаються на попередню версію Android.

Зараз Android Pie доступний для всіх моделей смартфонів Pixel і для Essential Phone.

Як повідомляв УНІАН, до кінця осені Android Pie буде доступний і для смартфонів, що брали участь в бета-тестуванні системи: Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 і OnePlus 6. Також до кінця року, можливо, оновлення отримають і пристрої програми Android One.