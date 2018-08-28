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Toyota і Uber об'єднаються для розробки безпілотних авто

10:48, 28 серпня 2018
Наука та IT
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REUTERS

Японський виробник інвестував у Uber близько 500 мільйонів доларів, говориться в спільній заяві компаній, поширеній в понеділок, 27 серпня, передається DW.

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Завдяки цим вкладенням буде створена система безпеки Uber для автомобілів Toyota, які оснащені автоматичним регулюванням швидкості і системою адаптивного круїз-контролю.

Такі автомобілі надійдуть у розпорядження Uber. Окремо наголошується, що розроблювана система не передбачає поїздок без участі водія.

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Теги: #Uber