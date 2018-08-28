Toyota і Uber об'єднаються для розробки безпілотних авто

Такі автомобілі надійдуть у розпорядження Über. Окремо наголошується, що розроблювана система не передбачає поїздок без участі водія.

Автоконцерн Toyota має намір налагодити співпрацю з агрегатором таксі Uber в питанні розвитку безпілотних автомобілів. Японський виробник інвестував у Uber близько 500 мільйонів доларів, говориться в спільній заяві компаній, поширеній в понеділок, 27 серпня, передається DW. Читайте також"Бізнес закінчено": Ердоган оголосив про заборону Über в Туреччині Завдяки цим вкладенням буде створена система безпеки Uber для автомобілів Toyota, які оснащені автоматичним регулюванням швидкості і системою адаптивного круїз-контролю. Такі автомобілі надійдуть у розпорядження Uber. Окремо наголошується, що розроблювана система не передбачає поїздок без участі водія.

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