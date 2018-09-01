Apple повідомила про першу аварію свого безпілотного автомобіля

Представник Apple підтвердив, що компанія подала владі звіт про подію, але не розкрив деталей.

Apple Inc. надала департаменту транспортних засобів Каліфорнії звіт про першу аварію свого безпілотного автомобіля.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на документ, ДТП сталася вдень 24 серпня в окрузі Санта-Клара, неподалік від штаб-квартири компанії в Купертіно.

Автомобіль Lexus RX450h з досліджуваною Apple системою автопілота їхав зі швидкістю менше 1 милі на годину (близько 1,6 км/год) і планував перелаштуватися в іншу смугу, коли в нього врізалася інша машина - Nissan Leaf 2016 року. Вона, за оцінками фахівців, їхала зі швидкістю 15 миль на годину (24,1 км/год). В результаті зіткнення обидва автомобілі отримали пошкодження, але ніхто не постраждав.

Представник Apple підтвердив Reuters, що компанія подала владі звіт про подію, але не розкрив деталей. Він також відмовився відповідати, хто був винуватцем ДТП.

Перший дозвіл на тестування безпілотних автомобілів Apple отримала ще в квітні 2017 року: тоді були зареєстровані три машини і шість водіїв. До травня цього року Apple збільшила автопарк безпілотних машин до 55 одиниць.