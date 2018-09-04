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Електронний помічник: в Німеччині представили домашнього робота (відео)

11:42, 04 вересня 2018
Наука та IT
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Робот вміє виконувати команди свого власника і здатний пересуватися по будинку. Потім - на ваше прохання може заїхати в кімнату і перевірити, чи все в порядку. Або ж допоможе дистанційно почитати казку вашій дитині.

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У робота є спеціальний монітор за допомогою якого зручно спілкуватися, коштує він близько 3 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що вчені розробили літаючого робота, який буде відводити птахів від літаків.

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Теги: #Німеччина#робот