Хвиля магнітних бур накриє Україну раніше прогнозів

Магнітні бурі накриють Україну вже у цю суботу.

Перші магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня G1, накриють Україну вже 8 вересня.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця, передають "Подробиці".

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Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі 1 класу здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

Повністю уникнути впливу метеоудара неможливо. Поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування. Дієтологи радять їсти овочеві салати і пити більше води. Також необхідно відмовитися від алкоголю, менше вживати каву. Жирна їжа і солодощі теж можуть лише посилити нездужання, особливо у людей із зайвою вагою. Відчути себе краще допоможе повноцінний сон не менше 7-8 годин поспіль, а також спокійний емоційний і фізичний стан, слід більше відпочивати і бути спокійними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що магнітні коливання очікуються у період з 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня.