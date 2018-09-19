Ядерні макарони: вчені знайшли найміцніший матеріал у всесвіті

Матеріал під корою нейтронної зорі в 10 мільярдів разів міцніший, ніж сталь.

Вчені виявили у всесвіті найміцніший матеріал – «ядерні макарони» з нейтронних зірок. Матеріал настільки міцний, що він ніколи не зміг би існувати на Землі, якби навіть хтось надумав транспортувати його на нашу планету.

Як пише Newsweek, надзвичайно щільний матеріал вибухнув би, як ядерна бомба. Втім, він стабільно існує в корі найменших і найщільніших зірок, які тільки відомі людству. Цей матеріал вчені дослідили за допомогою комп’ютерної симуляції.

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Дослідник з Університету МакГілла Метью Каплан разом з колегами описав своє відкриття у науковому журналі Physical Review Letters. Нейтронні зірки формуються. Коли більш масивні зірки руйнуються під вагою власної ж гравітації. Після цього з’являється нова зоря у формі сфери з діаметром близько 20 кілометрів, маса якої вдвічі більша, ніж у Сонця. Вчені NASA кажуть, що частинка нейтронної зорі розміром з кубик цукру-рафінаду буде важити, як гора Еверест.

Через величезну гравітацію зовнішні шари нейтронних зірок застигають і формують тверду кору навколо рідкого ядра. Під корою протони і нейтрони відштовхуються і формують довгі циліндричні форми чи пласкі пластини. Їх називають «спагеті» і «лазанья», або «ядерні макарони».

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Вчені знають про існування цього явища завдяки спостереженням за нейтронними зірками. Каплан провів комп’ютерну симуляцію, під час якої він розтягував і стискав «ядерні макарони», щоб подивитися, як вони будуть ламатися.

«Це дозволило підрахувати, наскільки вони міцні. Матеріали в корі нейтронних зірок не можуть існувати на Землі. Вони формуються лише тоді, коли матерія під таким тиском гравітації, який можливий лише на нейтронній зорі. Саме тому ми і використали комп’ютерну симуляцію, щоб вивчити їх», - пояснив вчений.

«Якщо будь-хто якось магічно телепортує чайну ложку ядерних макаронів вам в руку, ви загинете за мить, тому що без тиску зорі цей матеріал не буде триматися купи і просто вибухне, як ядерна бомба. Простіше кажучи, попри надзвичайну міцність, ніхто не зможе нічого збудувати з такого матеріалу», - додав Каплан.

За підрахунками вчених, «ядерні макарони» в 10 мільярдів разів міцніші, ніж сталь.