Арабська авіакомпанія запускає п'ятизірковий літак з трикімнатними люксами (відео)

Арабська авіакомпанія вирішила забезпечити заможним клієнтам суперкомфортний переліт, а собі – ексклюзивну нішу на ринку, йдеться в сюжеті ТСН.

На додачу до персонального кухаря пасажирам пропонують персонального дворецького. Трикімнатний люкс з ліжком, двома телевізорами, кабінетом, власною вбиральнею, халатами, піжамами та міні-баром з ексклюзивними напоями. Таких номерів тут 2, ще 79 - однокімнатних.

"Ми вирішили поставити на люксовий сегмент, чого не може собі дозволити звичайний рейс", - каже голова комерційного департаменту Пітер Баумгартнер.

"Ми не змагаємося з авіакомпаніями - ми змагаємося з п'ятизірковими готелями", - кажуть в авіакомпанії.

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З ОАЕ до Великобританії за $20 тисяч: вартість оренди приватного літака на цю ж відстань - у п'ять разів вища. Тож для заможних пасажирів, які бажають ексклюзивного комфорту, це ще економія.

Наступного року такі самі літаки почнуть курсувати між США та Австралією. Ціну рейсу ще не визначили.