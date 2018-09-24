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У Канаді вчені надрукували на 3D-принтері череп для такси (відео)

20:16, 24 вересня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація \ REUTERS

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9-річна такса хворіє на рак мозку. Пухлина була настільки великою, що почала проростати крізь череп та руйнувати кістки. Й поки хірурги видаляли пухлину, розробники надрукували собачці частину черепу з титанової сітки.

Тепер у чотирилапої є шанс на життя. А науковці хизуються своїм досягненням.

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Теги: #вчені#собака#3D-принтер