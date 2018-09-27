Сьогодні Google святкує 20-річчя

До ювілею Google створила віртуальну версію свого першого офісу в гаражі.

Компанія Google була зареєстрована 4 вересня 1998 року, але засновники відзначають день народження пошуковика 27 вересня. Сьогодні їй виповнилося вже 20 років, і на честь цього вона створила віртуальну версію гаража, де 20 років тому вона з'явилася.

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Про це повідомляється на її офіційному блозі.

"На честь двадцятого дня народження Google ми запрошуємо вас здійснити подорож у часі, і в режимі "Перегляд вулиць" вирушити на віртуальну прогулянку по гаражу, в якому з'явився Google. За 20 років цей гараж майже не змінився", - повідомляє компанія.

Компанія привітала себе святковим дудлом, нагадавши про найпопулярніші запити за час свого існування.

Компанія Google була створена в 1998 році Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном. День народження корпорації прийнято відзначати 27 вересня.