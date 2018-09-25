Google представила нові можливості пошуку

Одним з нововведень стануть історії за типом Instagram, які Google також буде видавати в результатах пошуку.

Корпорація Google анонсувала декілька змін в пошуковику.

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Однією з нових функцій є картки активності: коли користувач повторно переглядає пошуковий запит з минулого, то Google відображає попередні кроки в результатах пошуку, передає kommersant. Кожна картка активності буде відображати пов'язані пошукові запити і всі пов'язані сторінки, які користувач відвідував раніше. Картки активності можна буде відімкнути в налаштуваннях.

Іншою новою функцією стане можливість зберігати результати пошуку безпосередньо з карток активності у колекціях та рекомендувати пов'язані посилання. Ця функція може бути корисна для планування поїздки або роботи над проектом.

Ще одним нововведенням стануть історії за типом Instagram, які Google також буде видавати в результатах пошуку. Функція поки буде доступна тільки для компаній, які будуть бачити, що їхній вміст відображається у новому форматі в результатах пошуку.

Також Google буде додавати в пошук вибрані відеоролики, пов'язані з темою. Наприклад, якщо вибрати місто, то користувач побачить ролики з кожною пам'яткою.

Google Lens будуть інтегровані в пошук зображень. Тепер при фотографуванні додаток буде автоматично ідентифікувати всі об'єкти всередині зображення: можна буде натиснути на будь-який з них і подивитися результати пошуку.

Нова функція Discover («Відкрий для себе») буде надавати рекомендації користувачу, засновані на його інтересах.