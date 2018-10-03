Вчені запідозрили, що шимпанзе вірять у Бога

Дослідники помітили дивну і нераціональну поведінку у тварин, яка може виявитися ритуальною.

Вчені зафіксували дивну поведінку у шимпанзе, яка може бути формою виконання священного ритуалу, який свідчить про виникнення релігійних переконань у тварин.

Як пише The Independent, шимпанзе у Західній Африці б’ють по конкретному дереву камінням, а потім запихають його у щілини, що закінчується складанням кам’яної купи. Така поведінка не має очевидної функціональної мети. Тож вчені допускають, що шимпанзе виконують якийсь примітивний ритуал. Якщо це так, тоді відкриття може допомогти дослідникам дізнатися більше про основи людських релігій і ритуалів, а також процесу утворення такої діяльності в нашій історії.

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Дивну поведінку шимпанзе вдалося зафіксувати завдяки відеокамерам, які були встановлені в лісі для спостереження за приматами. Складання куп каміння нагадало вченим про схожі ритуальні піраміди, які люди будували впродовж своєї історії. Шимпанзе й інші примати вже давно використовують каміння й інші матеріали в якості знарядь. Зокрема, камінцями вони розбивають горіхи, щоб дістати поживні частини зі шкарлупи. Але виявлена нова поведінка не має ніякої практичної мети.

Для людей нагромадження каміння і складання з нього пірамід мало різне значення: від укриття могил до спорудження храмів. В людській ранній історії з камінням також пов’язана релігійна поведінка. Не виключено, що шимпанзе мають схожий інстинкт.