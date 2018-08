Ракета SpaceX запустила супутник на орбіту, її перша ступінь приземлилася на платформу

Перша ступінь Falcon 9 успішно приземлилася на платформу в Атлантичному океані.

Компанія SpaceX запустила супутник Telcom-4 з бази військово-повітряних сил США у штаті Флорида. Місія під назвою Merah Putih почалася о 8:18 ранку за київським часом.

Комерційний супутник Telcom-4 важить 5800 кілограм і належить індонезійській телекомунікаційній компанії Telkom Indonesia. Це 15-та місія компанії за цей рік.

Компанія Ілона Маска повідомила у Twitter, що перша ступінь ракети успішно приземлилася на платформу в Атлантичному океані.

SpaceX продовжує втілювати принцип повторного використання ракет: перший ступінь Falcon 9, який запускає Telcom-4, в травні доставив на орбіту супутник уряду Бангладеш Bangabandhu Satellite-1.

25 липня ракета Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium NEXT була запущена з військової бази Вандерберг в Каліфорнії. Відокремлена перша ступінь приземлилася на автоматичну платформу Just Read the Instructions в Тихому океані приблизно через 20 хвилин.