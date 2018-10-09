Sony розробляє наступника PlayStation 4

У компанії відмовилися офіційно назвати нову розробку PlayStation 5.

Президент Sony Кеньітіро Йошіда підтвердив, що компанія працює над новою ігровою приставкою, яка змінить PlayStation 4.

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«На даний момент я можу сказати, що ігрове обладнання нового покоління необхідно»,- заявив він в інтерв'ю газеті Financial Times, хоча й офіційно відмовився назвати нову розробку PlayStation 5, передає kommersant.

Експерти, опитані виданням, висловлюють думку, що навряд чи нова ігрова приставка буде кардинально відрізнятися від PS4. Швидше за все, базова архітектура нового пристрою буде схожою. «Sony, швидше за все, прагнутиме використовувати успішну платформу PS4 якомога довше», - сказав аналітик дослідницької компанії Ibbotson Associates Japan Кадзунорі Іто.