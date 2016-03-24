Ігри PlayStation з'являться на смартфонах

Розважальний підрозділ Sony, яка з 1 квітня буде називатися Sony Interactive Entertainment Inc., у той же день відкриє дочірню компанію ForwardWorks, передає Lenta.ru.

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При цьому адаптовані проекти будуть доступні лише для користувачів з країн Азії.

1 березня стало відомо про те, що наступна версія прошивки PlayStation 4 дозволить транслювати ігри з консолі Sony на комп'ютери під управлінням Windows і Mac OS X.

У листопаді 2015 року Sony підтвердила, що розробляє емулятор для запуску на PlayStation 4 ігор, випущених на консолі PlayStation 2. Першими були адаптовані три проекти по всесвіту "Зоряних воєн" - Star Wars: Racer Revenge, Star Wars: Jedi Starfighter і Star Wars: Bounty Hunter.