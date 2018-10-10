Microsoft виправила помилку, через яку у користувачів видалялися файли

Оновлення було доступне тільки для просунутих користувачів. Для всіх інших воно повинно було стати доступним 10 жовтня.

Microsoft виправила помилку, через яку у користувачів операційної системи Windows 10 при оновленні видалялася частина файлів, повідомляється в блозі американської компанії.

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Нова версія вже доступна для програми тестування Windows Insiders. «Ми будемо уважно вивчати результати, відгуки та діагностичні дані», - йдеться в заяві.

На початку жовтня користувачі Windows 10 почали скаржитися в Microsoft на зникнення файлів і зменшення терміну дії підзарядки, викликаних оновленням ОС. Нова версія також викликала перевантаження процесорів комп'ютерів, що призводило до зниження часу автономної роботи ноутбуків. Зазначалося, що оновлення було доступним тільки для просунутих користувачів. Для всіх інших воно повинно було стати доступним 10 жовтня.

У прес-службі Microsoft "Комерсанту" заявили, що призупинили розгортання оновлення на час перевірки звернень окремих користувачів. «Компанія розібралася в проблемі і може допомогти потерпілим відновити дані», - додали представники ІТ-гіганта.