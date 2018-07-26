Microsoft "навчила" Windows 10 не оновлюватися в невідповідний момент

Користувачі Windows 10 часто стикаються з тим, що комп'ютер раптово починає перезавантажуватися, щоб встановити оновлення.

Корпорація Microsoft "навчила" операційну систему Windows 10 не переривати довільно роботу користувачів заради встановлення оновлень.

На це у компанії пішло більше трьох років - перша версія Windows 10 була представлена в липні 2015 року, пише Медуза.

Користувачі операційної системи часто стикаються з тим, що комп'ютер раптово починає перезавантажуватися, щоб встановити оновлення. Перезавантаження можна тимчасово відкласти, але якщо пропустити потрібний момент, доводиться чекати, поки встановляться оновлення і комп'ютер увімкнеться знову. Нерідко через це втрачаються незбережені дані.

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В анонсі нової тестової версії Windows 10 представники Microsoft розповіли, що почали впроваджувати в систему нову «логіку перезавантажень», яка буде «більш адаптивною та діятиме на випередження». Розробники використовували машинне навчання, щоб навчитися передбачати відповідний час для перезавантаження комп'ютера.

У Microsoft пояснюють нову логіку так: «Перед тим, як перезавантажити пристрій, ми не тільки перевіряємо, чи використовуєте ви його прямо зараз, але й намагаємося передбачити, чи не відійшли ви, щоб налити собі каву та повернутися назад». Корпорація стверджує, що перевірила модель на комп'ютерах співробітників, і та показала «багатообіцяючі результати».

Тим не менш, користувачів, які встановили тестову версію Windows 10, просять повідомляти про випадки, коли перезавантаження сталося в невідповідний момент.

Коли нова логіка установки оновлень з'явиться в звичайній Windows 10, невідомо.

Раніше УНІАН повідомляв, що наступне оновлення Microsoft Windows 10, яке зараз має кодову назву Redstone 5, буде включати нову редакцію "Lean edition", яка створена для пристроїв з меншим об'ємом пам'яті.