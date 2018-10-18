Китайці хочуть запустити в небо "штучний місяць" для освітлення вулиць

Повідомляється, що "штучний місяць" буде у вісім разів яскравішим за звичайний.

У місті Чэнгду на південному заході Китаю планують замінити вуличні ліхтарі "штучним місяцем", який буде у вісім разів яскравішим за звичайний.

Як повідомляє The Guardian, спеціальний супутник, "призначений для доповнення місяця вночі", планують запустити у 2020 році.

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Повідомляється, що сяйво супутника дозволило б освітити ділянку діаметром від 10 до 80 км, в той час як діапазон освітлення можна було б контролювати в межах десятків метрів, що дозволило б йому замінити вуличні ліхтарі.

Свою розробку на національному форумі, присвяченому інноваціям і підприємництву, представив голова приватного космічного підрядника Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Ву Чуньфен.

За його словами, розробка і тестування супутника тривали багато років, і зараз технологія достатньо розвинена для того, щоб запуск був можливий у 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, астрономи знайшли другий Місяць за межами Сонячної системи.