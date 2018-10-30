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Зловити духа: Google випустив інтерактивний дудл на честь Хеловіна

09:23, 30 жовтня 2018
Наука та IT
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Перед початком змагання надається можливість пройти навчальний рівень / скріншот

У гру можна пограти на головній сторінці Google. Перед початком змагання надається можливість пройти навчальний рівень, для ознайомлення з правилами гри.

На головну базу команди потрібно принести якомога більше вогнів духів / скріншот

Ловити вогнів духів можна як з випадковими користувачами мережі, так і з друзями, відправивши їм згенероване посилання.

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Теги: #Google