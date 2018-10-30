Зловити духа: Google випустив інтерактивний дудл на честь Хеловіна

Компанія Google напередодні Хелловіна створила інтерактивну онлайн-гру, в якій можна позмагатися з іншими користувачами мережі.

У гру можна пограти на головній сторінці Google. Перед початком змагання надається можливість пройти навчальний рівень, для ознайомлення з правилами гри.

Ловити вогнів духів можна як з випадковими користувачами мережі, так і з друзями, відправивши їм згенероване посилання.