Зловити духа: Google випустив інтерактивний дудл на честь Хеловіна
09:23, 30 жовтня 2018Наука та IT
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Ловити вогнів духів можна як з випадковими користувачами мережі, так і з друзями, відправивши їм згенероване посилання.
Перед початком змагання надається можливість пройти навчальний рівень / скріншот
Компанія Google напередодні Хелловіна створила інтерактивну онлайн-гру, в якій можна позмагатися з іншими користувачами мережі.
У гру можна пограти на головній сторінці Google. Перед початком змагання надається можливість пройти навчальний рівень, для ознайомлення з правилами гри.
На головну базу команди потрібно принести якомога більше вогнів духів / скріншот
Ловити вогнів духів можна як з випадковими користувачами мережі, так і з друзями, відправивши їм згенероване посилання.
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