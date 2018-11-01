У Китаї представили перший у світі гнучкий смартфон (відео)

Передзамовлення на розкладний смартфон вже можна зробити, а поставки почнуться в грудні.

Компанія Royole Corporation випередила всіх конкурентів і представила перший в світі комерційний гаджет з гнучким екраном на Android під назвою FlexPai. У розгорнутому вигляді дисплей FlexPai має діагональ 7,8 дюйма, в складеному - близько 4 дюймів.

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Смартфон буде мати LCD - або AMOLED-екран, передає kommersant. FlexPai оснащений процесором Snapdragon 8150, який вперше використовується в пристроях. Смартфон має 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, вбудована память - 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ. Подвійна камера ззаду має роздільну здатність в 16 і 20 мегапікселів. Смартфон також оснащений технологією швидкої зарядки Ro-Charge, завдяки якій за одну годину можна зарядити пристрій на 80%.

Передзамовлення на розкладний смартфон вже можна зробити, а його поставки почнуться в грудні.

За даними видання Gizmo China, мінімальна вартість пристрою складе майже $1,3 тис.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді схожий пристрій представить південнокорейська Samsung. Розробкою розкладних смартфонів з гнучким екраном займається також китайська Huawei, яка прагне обігнати Samsung в цьому сегменті. У квітні видання ETNews повідомило, що Huawei може випустити смартфон з таким екраном також в листопаді.