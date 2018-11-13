Waymo першою у світі запустить комерційний сервіс безпілотних таксі

Розробник має намір запустити в США сервіс самокерованих таксі під новим брендом, назва якого поки тримається в таємниці.

Компанія Waymo вже у грудні може першою в світі запустити таксі з безпілотними автомобілями.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело. За його словами, розробник має намір запустити в США сервіс самокерованих таксі під новим брендом, назва якого тримається в таємниці до офіційного оголошення, передає kommersant. Коментувати чутки про майбутній запуск проекту в компанії відмовилися.

Втім, поки мова йде скоріше про бета-версію сервісу: компанія не має наміру найближчим часом запускати мобільний додаток для всіх користувачів, надавши доступ до послуги обмеженому числу осіб. Швидше за все, це будуть деякі з тих людей, хто брав участь у програмі тестових поїздок. При цьому комерційні поїздки будуть здійснюватися тільки в передмісті Фінікса (штат Арізона), а зона покриття сервісу не буде перевищувати 260 кв. км.