Uber звільнив голову програми по створенню безпілотних авто після звинувачень у крадіжці технологій

Компанія Uber звільнила віце-президента Ентоні Левандовскі, який очолював програму створення безпілотних вантажівок. Про це повідомляє Медуза з посиланням на Reuters.

Зазначається, що рішення пов'язане з небажанням Левандовскі виступати в суді за позовом компанії Waymo (належить Alphabet, материнській компанії Google), яка звинуватила його в крадіжці технологій.

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Uber, який наполягає на оригінальності своїх розробок, закликав Левандовскі співпрацювати з судом, однак той послався на п'яту поправку до Конституції США, яка гарантує право не свідчити проти себе.

Компанія Waymo подала позов до Uber Technologies і стартапу, що їй належить щодо створення безпілотних вантажівок Otto в лютому 2017 року.

У позові стверджувалося, що Левандовскі (один із засновників Otto) перед звільненням з Waymo скачав 14 тисяч конфіденційних документів, пов'язаних з технологією лідара — сенсора, який за допомогою відображень світла визначає положення об'єктів у просторі.