Співробітники Google виступили проти створення цензурованого пошуковика для Китаю

Група співробітників опублікувала відкритий лист, закликавши свого роботодавця скасувати плани щодо запуску цензурованої версії пошуковика Dragonfly в Китаї.

Співробітники компанії Google підписали відкритий лист до керівництва проти запуску цензурованої версії пошуковика в Китаї.

Проект пошукового додатка під назвою Dragonfly накладає обмеження на можливості пошуку, повідомляє "Новое время" із посиланням на Gizmodo.

Повідомляється, що Project Dragonfly пов'язує запити з телефонними номерами користувачів, за якими, як попереджає Amnesty International, може вестися більш ретельний нагляд.

Група співробітників опублікувала відкритий лист, закликавши свого роботодавця скасувати плани по запуску цензурованої версії пошуковика Dragonfly в Китаї. Відзначається, що свої підписи поставили люди, які займають керівні пости в корпорації. Крім того один із співробітників закликав Сенат США ретельно вивчити Dragonfly.

Зараз вже сотні співробітників публічно підписали лист. Триваюча розробка та розгортання Dragonfly в очах цих незгодних "змусить Google підтримати пригнічення і порушення прав людини" і створить прецедент для того, щоб компанія побудувала аналогічні драконівські інструменти для інших іноземних держав.

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"Багато хто з нас погодилися на роботу в Google з урахуванням цінностей компанії, включаючи її попередню позицію щодо цензури і спостереження в Китаї, а також розуміння того, що Google є компанією, яка ставить свої цінності вище свого прибутку. Після року розчарування, в тому числі в проектах Project Maven, Dragonfly і підтримки з боку Google для порушників, ми більше не вважаємо, що це та ", - йдеться в листі співробітників Google.

Представник Google відмовився від коментарів з цього питання, але додав, що "ми багато років інвестуємо в китайських користувачів, починаючи з розробки Android, за допомогою мобільних додатків, таких як Google Translate and Files Go, і наших інструментів для розробників. Але ми не близькі до запуску пошукового продукту в Китаї".

Проте, ще в жовтні 2018 року гендиректор Google Сундар Пічаї вперше визнав, що компанія працює над проектом Dragonfly - інтернет-пошукачем з вбудованими інструментами цензури для китайського ринку. Він додав, що Dragonfly буде надавати послуги інтернет-пошуку набагато краще, ніж вже представлені на китайському ринку пошуковики.