На Apple подали до суду через пил під екранами комп'ютерів

Користувачі скаржаться, що через неякісні фільтри під екранами MacBook і iMac збирається пил, в результаті чого на екрані з'являються плями, а робота процесора сповільнюється.

Компанія Apple знову зіткнулася з колективним позовом. На цей раз користувачі скаржаться, що через неякісні фільтри під екранами MacBook і iMac збирається пил.

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Через це на екрані утворюються плями, а також сповільнюється робота процесора. Власникам техніки доводиться викладати чималі гроші, щоб відремонтувати пристрої, повідомляє MacRumors c посиланням на юридичну фірму Hagens Berman, яка займається справою.

"Apple на сьогодні є найдорожчою компанією в світі, тому що споживачі вірять, що вона робить надійні та якісні продукти. Але вона не змогла виправити одну з найбільш простих і відомих проблем в технологічному співтоваристві - накопичення пилу, - сказав керуючий партнер і співзасновник Hagens Berman Стів Берман. - Цей дефект фільтра обходиться власникам техніки Apple в сотні доларів на ремонт, і Apple відмовляється брати на себе відповідальність".

Юридична компанія має намір притягнути Apple до відповідальності, оскільки проблема чіпляє мільйони комп'ютерів. Повідомляється, що такий брак спостерігається в моделях iMac і MacBook з 2013 по 2018 рік. А за ремонт пристроїв, гарантійний термін яких закінчився, користувачам доводиться платити близько 600 доларів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року на Apple подали в суд за навмисне уповільнення iPhone.