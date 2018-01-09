У Франції почали розслідування проти Apple через навмисне уповільнення iPhone

Прокуратура Парижа організувала попереднє розслідування відносно американської корпорації Apple.

Про це повідомляє французька радіостанція Europe 1 і британське агентство Reuters з посиланням на судові джерела, передає РБК.

Розслідування, як уточнює Europe 1, було пов'язане із зверненням до паризького наглядового відомства асоціації під назвою «Стоп програмі старіння» (Halte à à obsolescence programmée — HOP). Воно, за даними радіостанції, було передано в прокуратуру 27 грудня минулого року.

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Apple, як стверджували в ньому представники HOP, «добровільно уповільнює продуктивність і життя смартфонів, щоб прискорити їх заміну [користувачами]».

«Apple впровадила глобальну стратегію старіння, заплановану на збільшення продажів», - стверджували в асоціації, підкреслюючи, що американська корпорація, на їх думку, повинна понести відповідальність за всі "неякісні" iPhone, продані у Франції з моменту вступу в силу в країні закону, який вважає навмисне уповільнення роботи техніки виробником злочином (ця норма була оприлюднена у Франції 17 серпня 2017 року).

Попереднє розслідування за цим зверненням паризька прокуратура, за даними Europe 1, почала 5 січня. Справу було доручено національній службі розслідувань Генерального директорату Франції з питань конкуренції, споживачів і контролю за шахрайством (DGCCRF), уточнює радіостанція, зазначаючи, що розслідування ведеться за статтею «обман».

Раніше компанія Apple зізналася, що навмисно знижує продуктивність попередніх поколінь iPhone на нових операційних системах iOS для продовження терміну роботи телефону та зручності користувачів.