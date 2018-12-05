В роботі Facebook стався масштабний збій (карта)

Користувачі скаржаться, що їх "викидає" з акаунтів, і вони не можуть увійти в них знову.

В роботі соцмережі Facebook стався масштабний збій. Порушення роботи соцмережі спостерігаються практично у всіх країнах Європи.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Користувачі скаржаться, що їх "викидає" з акаунтів, і вони не можуть увійти в них знову.

Найбільше скарг надходить з території Західної Європи: Франції, Бельгії, Нідерландів і Великобританії.

В Україні найбільше скарг від мешканців Києва, Харкова та Кропивницького.

Як повідомляв УНІАН, через великий попит в Україні спостерігаються проблеми з сервісом з купівлі квитків "Укрзалізниці".