В роботі Facebook стався масштабний збій (карта)
16:42, 05 грудня 2018Наука та IT
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Користувачі скаржаться, що їх "викидає" з акаунтів, і вони не можуть увійти в них знову.
Ілюстрація / REUTERS
В роботі соцмережі Facebook стався масштабний збій. Порушення роботи соцмережі спостерігаються практично у всіх країнах Європи.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Користувачі скаржаться, що їх "викидає" з акаунтів, і вони не можуть увійти в них знову.
Найбільше скарг надходить з території Західної Європи: Франції, Бельгії, Нідерландів і Великобританії.
В Україні найбільше скарг від мешканців Києва, Харкова та Кропивницького.
Карта збоїв у Facebook / downdetector
Як повідомляв УНІАН, через великий попит в Україні спостерігаються проблеми з сервісом з купівлі квитків "Укрзалізниці".
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