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В Ізраїлі розробляють пристрій нічного бачення, який попереджатиме водіїв про небезпеку на дорозі (відео)

12:02, 13 грудня 2018
Наука та IT
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Технології нічного бачення просто у вашій автівці. Ізраїльські розробники завершують роботу над новим винаходом.

Він має допомогти зробити нічну дорогу безпечнішою як для самих водіїв, так і для пішоходів. Передусім, нові технології планують застосувати на транспорті із автоматичним управлінням. 

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Теги: #дороги#Ізраїль