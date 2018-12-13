В Ізраїлі розробляють пристрій нічного бачення, який попереджатиме водіїв про небезпеку на дорозі (відео)

Ізраїльські розробники завершують роботу над новим винаходом.

В Ізраїлі розробляють пристрій нічного бачення, який попереджатиме водіїв про небезпеку на дорозі.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Технології нічного бачення просто у вашій автівці. Ізраїльські розробники завершують роботу над новим винаходом.

Він має допомогти зробити нічну дорогу безпечнішою як для самих водіїв, так і для пішоходів. Передусім, нові технології планують застосувати на транспорті із автоматичним управлінням.