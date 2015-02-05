Мавпи мігрували в Америку на рослинних плотах - вчені

Зуби тварини нагадують моляри вимерлих лівійських приматів, що доводить факт міграції мавп Старого Світу в Новий. Про знахідку палеонтологів розповідається в журналі Nature, пише Лента.ру.

Про те, що найдавніші мавпи потрапили в Новий Світ на колодах, дрейфуючих по Атлантичному океану, вчені підозрювали давно, але це залишалося виключно умоглядною гіпотезою.

Читайте такожВчені "переклали" мову мавпАргентинські та американські вчені назвали новий вид мавп Perupithecus ucayaliensis (перупитек укаяльский). Друга частина імені пов'язана з місцем знахідки (регіон Укаялі в Перу). На думку палеонтологів, перупітек був невеликою істотою - з довжиною тулуба не більше 27 сантиметрів.