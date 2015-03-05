Вчені з'ясували причину переїдання

До такого висновку дійшли вчені. Їх дослідження було опубліковане в науковому журналі Тhe Journal of Neuroscience, передає ТСН. На думку вчених, саме брак цієї речовини - опіоїдів, які схожі за своєю структурою з морфіном, може провокувати людей до переїдання.

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Опіоїди мають аналгетичний та седативний ефект, і здатні викликати відчуття ейфорії. Вони взаємодіють із спеціальними рецепторами, які розташовуються в головному і спинному мозку, а також шлунково-кишковому тракті.

Таким чином, вчені дійшли до висновку, що з допомогою їжі люди намагаються компенсувати недостатність позитивних емоцій і почуття задоволення, викликаних нестачею опіоїдів в мозку.