Роскомнагляд заявив, що заблокував Lurkmore

Оскільки "окремі посилання, зазначені в рішеннях ФСКН, працюють за шифрованим протоколом https", оператори зв'язку повністю обмежать доступ до ресурсу, йдеться на офіційній сторінці Роскомнадзора ВКонтакте.

За ствердженням російських цензорів, у сайту минув час, відведений на видалення вищевказаних сторінок.

Читайте такожРоскомнагляд прибрав "рекомендацію" ЗМІ писати про "Правом Секторі" у негативному ключіТворець і адміністратор мережевої енциклопедії Lurkmore Дмитро Хомак назвав заяву Роскомнадзора про початок блокування його ресурсу «шантажем» і «викручуванням рук», повідомляє Медуза з посиланням на Твіттер Хомака.

Lurkmore неодноразово звинувачували в порушенні російського законодавства. У 2012 році через статтю про марихуану весь ресурс цілком потрапив до реєстру заборонених сайтів. Після блокування доступу до статті для російських користувачів його виключили з реєстру. В 2013 році в «Луркоморье» на вимогу Роскомнагляду довелося заблокувати для росіян статтю «Самогубство».