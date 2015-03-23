Китай побудував перший в світі "водневий" трамвай

Про це повідомляє Nacked Science.

Для підзарядки трамвая, що працює на водневих батареях, необхідно три хвилини. Заряду вистачає на 100 кілометрів при максимальній швидкості руху в 70 кілометрів на годину.

Сам трамвай має три вагони місткістю понад 60 посадочних місць. Він може перевозити близько 400 осіб одночасно.

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"Крім того, це трамвай з низьким розташуванням підлоги, оскільки підлога машини знаходиться лише на 37,8 сантиметрах від рейок, що виключає необхідність платформ", - уточнює інформагентство.