Китай розпочав боротьбу з картографічними сайтами

Китайська влада має намір розпочати боротьбу із сайтами та іншими ресурсами, що містять географічну інформацію, що протизаконно використовуючи картографічні матеріали, передає агентство Xinhua. Всього нагляд за такими сайтами посилять одразу вісім держорганів, включно до міністерств закордонних справ і громадської безпеки.

За даними чиновників державного бюро картографії і межування (ДБКМ), в країні близько 10 тисяч сайтів, що використовують географічні карти, здебільшого - не схвалені владою.

Влада побоюється, що існуюча практика може загрожувати державній безпеці. Чиновники вже закрили деякі сайти, карти яких містять секретні об`єкти.

Крім того, кампанія торкнеться карт, які містять на думку влади неточності й помилки. На них непідконтрольний китайській владі Тайвань позначається як самостійна держава, неправильно окреслюються державні кордони Китаю або не зображені як китайські деякі острови.

Власники таких сайтів будуть покарані і зобов`язані виправити карти. Для цього ДБКМ розмістило на своєму сайті 418 китайських і світових карт. Їх можуть скачати або використовувати для звірки всі охочі.

Лента.ру