Кубинцям дозволять вільно користуватися мобільниками

Кубинська влада має намір вперше в історії країни дозволити жителям користуватися мобільними телефонами без обмежень, передає Reuters. Досі стільниковий зв`язок використовували переважно іноземці та чиновники.

У найближчі кілька днів ETECSA, державна компанія-монополіст на ринку стільникового зв`язку, почне продаж своїх послуг всім охочим. За даними агентства, на Кубі найдешевший стільниковий зв`язок у Латинській Америці.

У деяких кубинців стільниковий телефон оформлений на іноземців або як робочий. ETECSA пообіцяла дати можливість перереєструвати апарат на справжніх власників.

Оплата мобільного зв`язку проводитиметься в твердій валюті. Ці кошти підуть на розвиток телекомунікаційних систем Куби і розширення стаціонарної телефонної мережі.

У середині березня кубинцям дозволили купувати комп`ютери, DVD-програвачі та відеоплеєри. Очікується, що в 2009 році знімуть заборону на продаж кондиціонерів, а в 2010-му - тостерів.

Лента.ру