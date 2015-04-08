Російський програміст став першим кандидатом на пересадку голови

Про свої плани Спиридонов розповів британському виданню Daily Mail, пише Lenta.ru.

Про підготовку операції з пересадки голови до 2017 року італійський нейрохірург Серджіо Канаверо (Sergio Canavero) заявив наприкінці лютого 2015 року, однак цей план викликав критичну реакцію з боку вчених і лікарів.

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Метод Канаверо спирається на вже існуючі досягнення науки. Пересадку голови на тіло іншої мавпи провели вже в 1970-х роках: мавпа прожила з новою головою дев'ять днів, однак її імунна система відкинула чужорідні органи.

Спиридонов і Канаверо переписуються по Skype, причому італійський лікар заявив, що пріоритет у виборі пацієнтів для операції буде належати тим, хто страждає від спинальної м'язової атрофії (СМА).

СМА є генетично обумовленим захворюванням - через нього з раннього віку у людини зупиняється ріст м'язів. 50 відсотків дітей з СМА не доживають до одного року, проте Спиридонов дожив до тридцяти і зміг закінчити університет. Тим не менш зі своїм нинішнім тілом шанси досягти старості майже дорівнюють нулю.

Спиридонов зв'язався з професором ще два роки тому, прочитавши про його дослідження в інтернеті. Весь цей час вони обговорювали ризики та перспективи операції по електронній пошті. Сім'я Спірідонова повністю підтримує його рішення, хоча і усвідомлює великий шанс загибелі програміста після операції.

Донорами тіла, за словами Спірідонова, можуть бути люди, які отримали невиліковні травми головного мозку або злочинці, засуджені до смертної кари.

Конкретну дату операції ще належить визначити - поки Канаверо не знайшов фінансування і не зміг набрати штат з 150 докторів і медсестер, необхідних для проведення трансплантації. Наступним кроком для Канаверо буде виступ на нейрохірургічному конгресі, який пройде в Аннаполісі (США) влітку 2015 року - туди ж лікар покликав і Спірідонова.