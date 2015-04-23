Автоконцерн Honda представив свій перший літак

Презентація пройшла в аеропорту Токіо, передає Бі-бі-сі. У повідомленні компанії уточнюється, що легкий літак, що отримав назву HondaJet, спроектований її дочірнім підприємством Honda Aircraft Company. Він призначений для ділових поїздок. Інформації про те, скільки він буде коштувати поки немає.

У найближчі тижні літак покажуть потенційним покупцям як мінімум в 13 країнах, переміщатися між ними він буде самостійно. Очікується, що всього в ході цього турне літак пролетить близько 48 тис. км

Компанія зазначає, що самостійно спроектувала і виробляє не тільки фюзеляж літака, але і реактивні двигуни для нього.