У Чилі вчені виявили кістки раніше невідомого науці динозавра

Під час розкопок вчені були впевнені, що знайшли одночасно кілька скелетів різних динозаврів, настільки незвичайним був їх вигляд, повідомляє сайт PaleoNews.

Новий вид отримав ім'я Chilesaurus diegosuarezi. Родова назва вказує на країну знахідки, а видова дана на честь Дієго Суареса – семирічного хлопчика, який знайшов скам'янілості чілізавра. Хлопчик шукав декоративні камені, і несподівано наткнувся на скам'янілі кістки. Батько дитини Мануель Суарес, оглянувши знахідку, вирішив, що його син відкрив відразу кілька нових видів. Але, як показали подальші дослідження, це були залишки приблизно десяти особин Chilesaurus diegosuarezi, причому кілька скелетів виявилися практично повними.

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За свою незвичайну будову чилизавр вже отримав прізвисько динозавра-качкодзьоба. Так само, як і у дивного австралійського звірка, в будові Chilesaurus diegosuarezi є ознаки різних динозаврів. Так, його задні лапи і зуби нагадують довгошиїх рослиноїдних гігантів з групи Sauropoda, а передні лапи короткі і всього з двома слабкими пальчиками – дуже схожі на верхні кінцівки тиранозаврів. Він став першим рослиноїдним тероподом, знайденим на південь від екватора. Раніше схожі ящери були відомі лише з Північної Америки та Азії.