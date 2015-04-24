Google пояснив появу на своїх картах робота, який пісяє на Apple

Зображення можна було знайти за такими координатами (на даний момент його вже немає - ред.).

Як пише Новое Время з посиланням на Mashable, у Google пояснили появу цього образу на карті неправомірним використанням інструменту Map Maker.

Читайте такожGoogle доведеться розсекретити пошуковий алгоритм на вимогу влади ФранціїВ пошуковику зазначили, що власні правки, зроблені через додаток для розробки карт Map Maker, проходять через модерацію. Тим не менш, остання недосконала й іноді тест проходять "безсоромні" доповнення. У Google заявили, що вже зайняті тим, щоб видалити картинку зі своїх карт.

Також користувачі виявили і ще одне звернення до Google, зроблене на картах компанії, яке іронічно оцінило процедуру модерації контенту.

Протистояння користувачів платформ iOS і Android часто розгортається в мережевих баталіях на форумах і в коментарях. Фанати різних систем висміюють недоліки конкурентів і всіляко підкреслюють плюси "своєї" осі.