Вчені: У найближчі 20 років у Арктиці похолодає

До такого висновку прийшли вчені — учасники всеросійської морський науково-практичної конференції "Арктика-2015" в Мурманську, передає Росбалт.

За словами заступника директора з науки Інституту проблем нафти і газу РАН Василя Богоявленського, спостереження за льодовим покриттям Арктики в 2013 – 2014 роках дозволяють стверджувати, що в ці два роки площа льоду екстремально збільшилася порівняно з 2012 роком, коли площа льоду була мінімальною і становила всього 3-4 млн кв. км.

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Дані цього року будуть оприлюднені у вересні. Проте вже зараз вчені вважають, що пік потепління вже пройдено і настає період похолодання. За словами фахівців, судити про це можна буде через десяток років.

Вчені Кольського наукового центру РАН згодні з колегами і заявляють, що протягом 20 років на людство чекає похолодання.