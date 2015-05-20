США сьогодні запустять секретний космічний корабель - ЗМІ

08:38, 20 травня 2015
Наука та IT
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В ході випробувань він вже тричі побував у космосі і повернувся на землю.

Иллюстративная фотография: Боинг Х-37 / af.mil

США сьогодні, як очікується, запустять секретний космічний корабель.

Про це повідомляє Эхо Москвы.

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Це орбітальний літак «Боїнг X-37». В ході випробувань він до цього тричі побував у космосі і повернувся на землю. Безпілотний апарат в довжину близько 9 метрів і зовні нагадує «шаттл».

Спочатку передбачалося, що його завданням стане ремонт супутників. Проте в середині «нульових» програму було засекречено та передано під контроль Міноборони.

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